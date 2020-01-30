Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Американский мультимиллионер Уоррен Баффет, являющийся убежденным сторонником выпуска бумажных газет и владеющий 30 ежедневными американскими газетами, продаст за $140 млн через свою компанию Berkshire Hathaway свою же дочернюю компанию BH Media Group (BHMG), которой принадлежат его газеты. Об этом 30 января сообщает The Wall Street Journal.

По данным журналистов издания, Баффет продает свои газеты издателю Lee Enterprises Inc, который также собирается заключить 10-летнее соглашение об аренде медиагруппы за $8 млн в год.

«У нас не было заинтересованности в продаже медиагруппы кому-либо еще по одной простой причине: мы считаем, что Lee лучше всего справляется с проблемами отрасли», — сказал по поводу данной сделки сам мультимиллионер.

При этом эксперты отмечают, что данный шаг свидетельствует о том, что Уоррен Баффет посчитал газетный бизнес в настоящее время, когда серьезно развиты и развиваются электронные СМИ и связанные с этим информационные технологии, нерентабельным и неустойчивым.

Отметим, компания BH Media Group была создана в 2011 году после того, как Уоррен Баффет приобрел одну из газет своего родного города Омаха Omaha World-Herald. С того времени компания приобрела разные медиаактивы ещё в 10 штатах США.