Москва, , 11:06 — REGNUM России установлен размер индексации размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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Коэффициент индексации составит 1,03. Выплаты пособий и компенсаций будут производиться один раз в год с 1 февраля 2020 года, исходя из уровня инфляции за 2019 год.

Согласно постановлению, индексированные выплаты получат ветераны войн, инвалиды, граждане, имеющие детей и другие льготные категории граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.

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