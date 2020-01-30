Вашингтон, 30 января 2020, 11:08 — REGNUM Китайский коронавирус оказался опаснее для глобальных нефтяных рынков, чем напряженность на Ближнем Востоке, заявила сотрудник Центра международных отношений Нью-Йоркского университета Кэролин Киссане в статье для издания The Hill.
По словам Киссане, коронавирус может оказать огромное влияние на ряд секторов экономики, и если он продолжит распространяться, то нефтяные рынки окажутся в сложном положении.
Киссане отметила, что новый коронавирус — это то, что сейчас оказывает влияние на мировые нефтяные рынки.
Напомним, на прошлой неделе в Ливии производство нефти сократилось на 1,2 млн баррелей в сутки, однако, несмотря на это, в понедельник, 27 января, произошло падение цен на нефть до трехмесячного минимума. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
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