Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Китайский коронавирус оказался опаснее для глобальных нефтяных рынков, чем напряженность на Ближнем Востоке, заявила сотрудник Центра международных отношений Нью-Йоркского университета Кэролин Киссане в статье для издания The Hill.

По словам Киссане, коронавирус может оказать огромное влияние на ряд секторов экономики, и если он продолжит распространяться, то нефтяные рынки окажутся в сложном положении.

«Даже несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, ракетные обстрелы в Багдаде, нарушение режима прекращения огня в Ливии и продолжающиеся угрозы со стороны Ирана, цена на нефть продолжает падать», — говорится в статье.

Киссане отметила, что новый коронавирус — это то, что сейчас оказывает влияние на мировые нефтяные рынки.

Напомним, на прошлой неделе в Ливии производство нефти сократилось на 1,2 млн баррелей в сутки, однако, несмотря на это, в понедельник, 27 января, произошло падение цен на нефть до трехмесячного минимума. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.

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