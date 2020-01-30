Уфа, , 10:57 — REGNUM Сразу три иска получило министерство природопользования и экологии Башкирии от территориального управления Росрыболовства. Во всех случаях речь идёт о причинении ущерба биоресурсам — стерляди. Все иски приняты к производству и будут рассмотрены в феврале 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Все три иска поданы Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству (Самара). Их начнут рассматривать 12 февраля 2020 года. Во всех случаях в основу спора легли проекты по расчистке рек в республике.

По одному делу просят обязать чиновников «компенсировать ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, в результате хозяйственной деятельности по проекту «Расчистка русла реки Кундряк у н.п. Кабакушева, Халикей и Бахча МР Стерлибашевский район Республики Башкортостан», путём выпуска в реку Белая жизнестойкого рыбопосадочного материала в количестве 87 306 экземпляров стерляди навеской 3 г».

Во втором деле основанием стал проект расчистки русла реки Сару у села Бураево Бураевского района и исправить ущерб должен выпуск «в реку Белая жизнестойкого рыбопосадочного материала в количестве 67 509 экз. стерляди навеской 3−5 г».

Основанием для третьего иска стал проект расчистки русла реки Кундряк у н. п. Кабакушева, Халикей и Бахча Стерлибашевского района. Здесь в реку Белая требуют выпустить 33 873 экземпляра стреляди весом 3 гр.