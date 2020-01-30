Москва, , 11:00 — REGNUM Вопрос о реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией не стоит на повестке дня, так как латиноамериканская страна выполняет свои обязательства по госкредиту в полном объеме. Об этом 30 января рассказал глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Венесуэла в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по государственному кредиту, выданному в соответствии с межправительственным соглашением от 2011 года и протоколами к нему», — приводит РИА Новости слова Щетинина.

Также он рассказал, что все платежи проводятся венесуэльской стороной четко по установленному графику, и поэтом в настоящее время не стоит вопроса о возможности реструктуризации долга Венесуэлы.

Отметим, между РФ и Венесуэлой подписано соглашение о реструктуризации долга Каракаса и в нём определены условия и график его выплаты, причем обслуживание госдолга предполагает платежи дважды в год. По данным на октябрь минувшего года, сумма госдолга Венесуэлы перед Россией составляет $3 млрд.