Москва, 30 января 2020, 10:24 — REGNUM Фундаментальных факторов, способствующих стабильному росту зарплат в России в 2020 году, на данный момент нет, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, который показал, что большинство жителей РФ не ждут роста зарплат в 2020 году.
Однако, как подчеркнул Григорьев, это потребует смены всех приоритетов экономической политики, которой, несмотря на некоторую смену персоналий управленцев, ждать пока что не приходится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, размером своей заработной платы довольны только 4% российских граждан, большинство же ею не удовлетворены.