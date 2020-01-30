Москва, , 10:24 — REGNUM Фундаментальных факторов, способствующих стабильному росту зарплат в России в 2020 году, на данный момент нет, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, который показал, что большинство жителей РФ не ждут роста зарплат в 2020 году.

«Фундаментальных факторов, способствующих стабильному росту зарплат, на данный момент нет. Что, впрочем, не исключает повышения окладов на несколько процентов инфляции, — сказал эксперт. — Если допустить, что у государства появится цель реального роста уровня оплаты труда, то этого можно добиться несколькими способами — либо законодательным повышением минимального уровня его оплаты, либо же созданием спроса на труд в государственном секторе. Второй вариант привлекательнее тем, что носит косвенный характер, воздействуя на рынок труда вполне «естественным» образом, вынуждая компании включаться в рыночную конкуренцию».

Однако, как подчеркнул Григорьев, это потребует смены всех приоритетов экономической политики, которой, несмотря на некоторую смену персоналий управленцев, ждать пока что не приходится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, размером своей заработной платы довольны только 4% российских граждан, большинство же ею не удовлетворены.