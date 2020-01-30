Казань, , 10:23 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил иск от московского кредитора ОАО «Казанский вертолётный завод». Многомиллионные претензии пока не приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от АО «Технодинамика» поступил 27 января 2020 года. Сумма претензий — 22 078 914,57 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

Казанский завод входит в состав холдинга «Вертолёты России», который, в свою очередь, является частью дивизиона госкорпорации «Ростех». Предприятие занимается выпуском вертолётов серии Ми-8/17, Ансат и Ми-38. Завод в 2019 году начал поставку вертолётов Ми-38Т для нужд Минобороны России.

По данным ЕГРЮЛ, «Технодинамика» учреждена Министерством имущественных отношений России в феврале 2003 года, правопредшественник компании — ФГУП «АКБ «Якорь». Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директор — Игорь Насенков. Компания входит в ассоциацию авиационных производителей и выступает исполнителем свыше 400 госконтрактов на общую сумму более 17,7 млрд рублей.