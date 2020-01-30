Москва, , 10:13 — REGNUM Главной новостью для мировых финансовых рынков 29 января, а стало подведение итогов заседания ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В целом Федрезерв оставил монетарную политику без изменения. Американский регулятор сохранил ставку по федеральным фондам в диапазоне 1,5% — 1,75%.

Также ЦБ США продолжит покупку казначейских векселей на сумму до $60 млрд в месяц и сохранит программы выкупа финансовых инструментов по средствам сделок РЕПО.

Рубль отреагировал на итоги заседания локальным укреплением. Однако если взглянуть на общую картину, то ситуация в целом не изменилась. Консолидация в диапазоне 62−63 по паре доллар/рубль продолжилась.

На данный момент среднесрочный нисходящий тренд по валютной паре сохраняется, однако в случае пробоя уровня 64,48 ситуация может измениться», — считает эксперт.

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