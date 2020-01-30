Москва, 30 января 2020, 10:11 — REGNUM Рост заработных плат в России мог бы начаться, если бы государство начало реализацию масштабных проектов, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что большинство граждан РФ не ждут роста зарплат в 2020 году.
Конечно, как подчеркнул Григорьев, остаётся надежда на всевозможных «чёрных лебедей», вроде внезапных научных открытий, непредвиденных технологий, скачка цен на мировых рынках сырья, но достоверно оценить их вероятность едва ли возможно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведенного НАФИ, показали, что в РФ ждут увеличения зарплаты 29% трудоустроенных граждан. При этом 45% опрошенных готовы повысить свою производительность, только если их зарплата вырастет в 1,5−2 раза.