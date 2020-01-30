Москва, , 10:11 — REGNUM Рост заработных плат в России мог бы начаться, если бы государство начало реализацию масштабных проектов, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что большинство граждан РФ не ждут роста зарплат в 2020 году.

«Потребность в работниках, а стало быть, конкуренция за них и как следствие повышение их окладов может возникнуть у государства в случае необходимости реализации масштабных проектов или просто в качестве меры борьбы с экономической стагнацией, — сказал Григорьев. — Однако мы помним недавнее заявление премьера Мишустина о том, что основным приоритетом нового правительства остаётся «макроэкономическая стабильность», в том числе профицит бюджета — отсюда следует, что и с этой стороны ждать позитивных сдвигов не следует».

Конечно, как подчеркнул Григорьев, остаётся надежда на всевозможных «чёрных лебедей», вроде внезапных научных открытий, непредвиденных технологий, скачка цен на мировых рынках сырья, но достоверно оценить их вероятность едва ли возможно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведенного НАФИ, показали, что в РФ ждут увеличения зарплаты 29% трудоустроенных граждан. При этом 45% опрошенных готовы повысить свою производительность, только если их зарплата вырастет в 1,5−2 раза.