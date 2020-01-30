Москва, , 10:04 — REGNUM Российские частные фирмы в большинстве своем не видят перспектив для оживления рынка, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса НАФИ, который показал, что большинство жителей РФ не ждут повышения зарплат в 2020 году.

«Для ответа на вопрос о динамике заработной платы следует, прежде всего, сказать, что рабочая сила является таким же товаром, как и любой другой, а значит, его цена диктуется теми же законами спроса и предложения. Следовательно, нам нужно обратить внимание на факторы, повышающие требуемый спрос, — отметил Григорьев. — Например, расширение инвестиций со стороны частных компаний. К сожалению, это не наш случай — по данным ряда опросов, фирмы почти едины в доминирующем пессимизме, они не видят перспектив для оживления рынка, а значит, не имеют стимулов к тем самым вложениям и дополнительной конкуренции за имеющиеся рабочие руки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса проведенного НАФИ показали, что больше половины работающих жителей России (54%) не рассчитывают на повышение зарплаты в наступившем году. А 7% опасаются, что им урежут зарплату.