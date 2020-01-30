Москва, , 10:02 — REGNUM Наиболее желаемым для поездок российских туристов, но пока не в полной мере реализованным туристическим потенциалом регионом, стала Волгоградская область. 65% гражданам РФ интересно посетить этот регион, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В пятёрке лидеров наиболее перспективных регионов России, где приток туристов оказались Сахалин (64%), Хабаровский край (60%), Астрахань (57%), Тува (50%) и Соловецкие острова, Архангельская область (48%).

Также российские туристы не прочь были познакомится с достопримечательностями в таких субъектах РФ как Калмыкия (46%), Красноярский край (45%), Пермский край (44%), Якутия (41%), Марий Эл (40%), Башкирия (39%), Воронежская и Мурманская области (по 38%), Магадан (36%) и Бурятия (33%).

Как сообщало ИА REGNUM, самым востребованным туристическим направлением в России в 2019 году в зависимости от целей поездки стал Крым (29%) — поездки для отдыха и развлечений.

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