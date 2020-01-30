Москва, , 09:59 — REGNUM Мировой спрос на ювелирные изделия из золота в 2019 году составил 2,11 тыс. тонн, сократившись на 6% по сравнению с 2018 годом, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Отмечается, что ключевыми факторами сокращение спроса, прежде всего со стороны крупнейших потребителей ювелирных изделий — Китая и Индии, стали высокие цены на золото.

Так, к концу третьего квартала прошлого года цены на золото превысили $1,5 тыс. за тройскую унцию, тем самым обновив шестилетний максимум.

С начала года рост составил более 20%. Цены за унцию золото оставались в диапазоне $1480−1540 до конца года, что не способствовало росту интереса со стороны частных лиц, передает «Коммерсантъ».

Как сообщало ИА REGNUM, запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. На 1 января 2019 года запасы монетарного золота составляли 67,9 млн унций. Общая стоимость золота в международных резервах страны на начало 2020 года составила $110,376 млрд.

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