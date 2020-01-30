Кызыл, , 09:47 — REGNUM Тува готовится подписать с пятью другими регионами Сибири соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 28 января врасти региона рассмотрели и одобрили проект соглашения.

Помимо Тувы, в соглашение войдут такие регионы, как Алтайский и Красноярский края, Кемеровская область, Алтай и Хакасия.

«Соглашение должно способствовать развитию туризма в качестве одной из отраслей экономики, которая формирует сферу услуг в смежных отраслях. Регионы планируют применять кластерный подход в реализации туристических проектов», — отметили в правительстве.

В рамках проекта, в частности, предполагается создание межрегиональных туристических маршрутов, таких как «Великое Саяно-Алтайское кольцо», который должен связать все шесть регионов Юго-Восточной Сибири. В Кызыле надеются, что проект поможет вдвое увеличить поток туристов в республику.

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