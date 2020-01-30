Сеул, 30 января 2020, 09:51 — REGNUM Южнокорейское правительство решило выделить средства в помощь Китаю для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает 30 января агентство Yonhap.
Решено выделить $5 млн, иных подробностей пока не приводится.
29 января Сеул предложил Пекину помощь в виде средств индивидуальной защиты и гигиены, включая 2 млн медицинских масок. Также Южная Корея намерена передать Китаю 100 тыс. защитных костюмов и очков.
Как сообщало ИА REGNUM, в самой Южной Корее на профилактику коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа, потратят 20,8 млрд вон (примерно $17,55 млн).
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