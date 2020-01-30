Ставрополь, , 09:43 — REGNUM Делегация Ставрополья по итогам участия в международном агропромышленном форуме «Зеленая неделя» в Берлине заключила два соглашения с немецкими коллегами. Одно из них предполагает создание современного хранилища для саженцев, второе направлено на развитие в регионе школы садоводства, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Нашей делегацией заключены два соглашения с немецкими коллегами — о развитии в крае школы садоводства и создании современного саженцехранилища. Пусть европейский опыт и технологии помогут расти ставропольским садам, а нашей продукции — прокладывать путь на стол новым потребителям», — написал Владимиров на своей Instagram-странице.

Ежегодная международная агропромышленная выставка «Зеленая неделя» в Берлине в 2020 году прошла с 17 по 26 января. Свою продукцию на форуме представили 18 регионов России — около 250 компаний. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра сельского хозяйства страны Сергей Левин.

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