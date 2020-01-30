Джакарта, , 09:48 — REGNUM Дилеры японской компании Suzuki в Индонезии в феврале 2020 года приступят к приёму заказов на Suzuki Baleno RS. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

От базовой версии Baleno новую спортивную версию хэтчбека можно отличить по более вызывающей внешности. Baleno RS оснащён модернизированным бампером, иной радиаторной решёткой, специальными накладками на пороги и чёрными дисками из лёгкого сплава размером 16 дюймов.

Под капотом новинки размещён трехцилиндровый турбированный движок Boosterjet производительностью 102 л. с. объёмом 1 л. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Стоит отметить, что обычная Suzuki Baleno оснащается двумя движками: «атмосферником» мощностью 84 л. с. рабочим объёмом 1,2 литра и 75-сильным турбированным дизелем объёмом 1,3 л.

Напомним, в дилерских центрах Suzuki поступили первые модели кроссовера Suzuki XL7. Их продажи стартуют в феврале 2020 года.

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