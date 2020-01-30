Горно-Алтайск, , 09:34 — REGNUM Новосибирскстат опубликовал данные по среднемесячным зарплатам в Сибирском федеральном округе в январе-ноябре 2019 года. В среднем по округу сибиряки получают чуть менее 39,9 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Республика Алтай в рейтинге заняла второе место с конца. В среднем местные жители получают 31,8 тыс. рублей. Причём, по многим видам деятельности, таким как сельское хозяйство (15,5 тыс.), добыча полезных ископаемых (34,3 тыс.), строительство (22 тыс.), деятельность профессиональная, научная и техническая (24,6 тыс.) республика оказалась аутсайдером.

Наиболее высокий уровень зарплат в СФО зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях — от 40 до 48 тыс. рублей. В Новосибирскстате объясняют это особенностями отраслевой структуры экономики регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Добавим, что последнее место по уровню зарплат занял Алтайский край. Как сообщало ИА REGNUM, здесь получают около 27,1 тыс. рублей.

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