Томск, , 09:34 — REGNUM На обеспечение жителей Томской области льготными лекарственными препаратами в 2020 году выделят 1,2 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, расходы регионального бюджета составят 855,7 млн рублей, федерального — 390,6 млн.

Уточняется, что финансирование на эти цели увеличится на 275 млн рублей в сравнении с 2019 годом.

В пролом году льготные лекарства получили более 72 тысяч жителей Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Белгорода будут выдавать льготные лекарства в поликлиниках.