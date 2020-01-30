Москва, , 09:30 — REGNUM Кратковременные попытки восстановления не увенчались успехом, и котировки нефти снова просели на торгах 29 января после отскока от дневных максимумов в районе $59,80. На утренних торгах 30 января цены остаются под давлением, удерживаясь над уровнем $58, который выступает в роли ближайшей поддержки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Заседание Федрезерва несколько ослабило спрос на доллар, поскольку регулятор дал осторожную экономическую оценку, сославшись на потенциальные последствия распространения китайского коронавируса.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы поддержать нефтяные котировки, тем более что официальный отчет минэнерго США разочаровал, особенно в сравнении ранее опубликованной оценкой API.

Согласно данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США подскочили на 3,5 млн баррелей против прогноза подъема на скромные 0,5 млн. Днем ранее API сообщил, что объемы сократились на 4,5 млн баррелей, что резко контрастирует с официальной оценкой. При этом запасы бензина увеличились на 1,2 млн, почти совпав с прогнозами, а запасы дистиллятов упали на 1,3 млн баррелей при прогнозе снижения на 1,1 млн баррелей.

В целом картина на рынке остается медвежьей, пока на мировых площадках продолжает муссироваться тема китайского вируса.

Основной сценарий предполагает продажи Brent на попытках роста, причем угроза для отметки $58 сохраняется, а вероятность уверенного восстановления над уровнем $60 невелика», — считает эксперт.

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