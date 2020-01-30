Москва, , 09:22 — REGNUM Самым востребованным туристическим направлением в России в 2019 году в зависимости от целей поездки стал Крым (29%) — поездки для отдыха и развлечений. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также лидерами народного голосования оказались Санкт-Петербург (58%) — осмотр культурных достопримечательностей и Байкал (19%) — осмотр природных достопримечательностей.

Кроме того, в 2019 году российские туристы предпочитали ездить в Сочи (21%) — спортивный отдых и на Кавказ, Минеральные воды (13%) — лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным направлением для авторских туров по России в 2019 году стал Краснодарский край.

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