Москва, , 09:20 — REGNUM Компания «Гранд сервис экспресс», осуществляющая железнодорожные перевозки по Крымскому мосту, работает в России и не ощутит последствий американских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Транспортная компания ГСЭ работает на территории РФ, поэтому санкции не скажутся на деятельности компании», — сказали в «Гранд сервис экспрессе» ТАСС.

Санкции в отношении компании ранее ввело управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). В чёрный список также попали госслужащие из Крыма, в частности, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк, председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года компания «Гранд сервис экспресс» стала оператором пассажирских перевозок по железнодорожной части Крымского моста.

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