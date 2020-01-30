Владивосток, , 09:19 — REGNUM Ситуация с распространением нового типа коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, не угрожает отраслям экономики РФ. Такое мнение 30 января журналистам высказал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

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«Я не думаю, что эта ситуация угрожает каким-либо отраслям экономики», — сказал Трутнев.

Он добавил, что на сегодня принят целый ряд мер, чтобы не допустить завоза и распространения вируса в РФ. Так, в частности, принято решение о продлении студенческих каникул для тех вузов, где есть иностранные студенты, продлён запрет на грузопассажирское движение через приграничные пункты пропуска до марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Китае количество заразившихся коронавирусом 2019-nCoV превышает 7,7 тыс. человек, состояние 1370 заболевших оценивается как тяжёлое. Число летальных исходов при заболевании новой пневмонией увеличилось до 170 человек. В течение суток 29 января было выявлено 1737 новых случаев заражения.

Добавим, что, по мнению эксперта Минздрава РФ, новый штамм коронавируса может попасть в Россию уже в феврале 2020 года.