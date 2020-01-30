Барнаул, , 08:58 — REGNUM Жители Алтайского края хоть и получают самые маленькие в Сибири зарплаты, но есть две отрасли, где заработок жителей данного региона превышает среднемесячный номинально начисленный в Сибирском федеральном округе в январе — ноябре 2019 года (39 890 рублей), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из данных Новосибирсктата, зарплату больше среднесибирской получают алтайские работники, занятые добычей полезных ископаемых (39 954 рублей), а также — финансисты и страховщики (45 647 рублей). Самыми низкооплачиваемыми являются гостиничные работники (17 881 рублей) и риелторы (18 179 рублей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, если в целом по Сибири среднемесячная заработная плата составляет 39 890 рублей, то в Алтайском крае всего — 27 123 рубля. Это на 395 рублей больше, чем осенью 2019 года.

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