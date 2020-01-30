Иркутск, , 08:42 — REGNUM Из всех регионов Сибирского федерального округа жители Иркутской области получают весьма приличную зарплату. Как следует из данных Новосибирскстата, если целом по Сибири среднемесячный номинальный начисленный заработок в январе — ноябре 2019 года составил 39 890 рублей, то в Приангарье — 44 975 рублей.

Больше получают только в Красноярском крае — 48 425 рублей. Меньше всего — в Алтайском крае — 27 123 рубля.

Самыми высокооплачиваемыми в Иркутской области стали работники, занятые в сфере добычи полезных ископаемых (93 726 рублей). На втором месте зарплатного рейтинга находятся страховщики и финансисты (61 847 рублей), а третье место разделили учёные (54 828 рублей) и чиновники с военными (54 588 рублей).

Читайте также: Обнародованы зарплаты в Сибири: Алтайский край — в аутсайдерах