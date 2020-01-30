Сеул, , 08:42 — REGNUM В 2019 году южнокорейская компания Samsung Electronics зафиксировала значительный спад прибыли из-за вялых продаж на рынке полупроводников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По предварительным данным, в прошлом году объём продаж компании составил 230,4 трлн вон (~$194,5 млрд), а операционная прибыль — 27,76 трлн вон (~$23,42 млрд).

По сравнению с 2018 годом объём продаж сократился на 5,48%, а операционная прибыль — на 52,84%.

Отмечается, что в четвертом квартале 2019 года операционная прибыль Samsung Electronics сократилась на 33,7%, до 7,16 трлн вон (~$6,04 млрд), а объём продаж и чистая прибыль компании были зафиксированы на уровне 59,88 трлн вон (~$50,53 млрд) и 5,22 трлн вон (~$4,4 млрд) соответственно.

Представители южнокорейской компании надеются, что продажи проводников начнут рости со второго квартала текущего года, однако существуют опасения, что вспышка коронавируса в Китае может отрицательно повлиять на восстановление полупроводниковой промышленности.