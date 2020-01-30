Москва, 30 января 2020, 08:23 — REGNUM Сегодня, 30 января, президент РФ Владимир Путин в Подмосковье проведёт заседание Совета по развитию местного самоуправления, сообщается на сайте Кремля.
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Главная тема заседания — роль местного самоуправления в реализации национальных проектов.
Кроме того, президент посетит Центра управления регионом Московской области и ознакомится с его работой.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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