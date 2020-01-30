Красноярск, , 08:19 — REGNUM Статистики обнародовали информацию о средней зарплате работников организаций в Сибирском федеральном округе (СФО) в январе — ноябре 2019 года.

Как сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате, самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в Красноярском крае — 48 425 рублей. Следом идёт Иркутская область — 44 975 рублей. На третьем месте — Томская область со средней зарплатой в 42 498 рублей.

Лидерство этих регионов статистики объяснили особенностями отраслевой структуры экономики и величиной применяемого районного коэффициента.

Добавим, самые низкие в Сибири заплаты — у жителей Алтайского края — 27 123 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя номинальная заработная плата в СФО в январе — ноябре 2019 года составила 39 890 рублей.

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