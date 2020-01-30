Барнаул, , 08:16 — REGNUM Жители Алтайского края получают самые маленькие в Сибири зарплаты. Такой вывод можно сделать из сообщения Новосибирскстата, обнародовавшего среднемесячный номинальный начисленный заработок по регионам Сибирского федерального округа в январе — ноябре 2019 года. Так, если в целом по Сибири он составляет 39 890 рублей, то в Алтайском крае всего — 27 123 рубля. Это на 395 рублей больше, чем осенью 2019 года.

Больше всего среди сибирских регионов платят в Красноярском крае (48 425 рублей), Иркутской (44 975 рублей), Томской (42 498 рублей) и Кемеровской областях (40 775 рублей). Статистики объясняют это «особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента». Даже соседней в Республике Алтай получают больше, чем в Алтайском крае (31 780 рублей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года статистики тоже известили, что из всех регионов Сибирского федерального округа самые маленькие зарплаты получают в Алтайском крае. Так, если в январе-июле 2019 года среднемесячная начисленная зарплата (включая налоги и другие удержания) в Сибирском федеральном округе составляла 39 916 рублей, то в Алтайском крае — только 26 728 рублей.

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