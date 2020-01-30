Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 29 января завершились снижением на 0,76%. Цены на нефть продемонстрировали смешанную динамику, находясь под негативным влиянием коронавируса и слабого отчета минэнерго США, заявил корреспонденту аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно данным минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,55 млн баррелей, бензина — на 1,203 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов уменьшились на 1,289 млн баррелей. Добыча нефти в США не изменилась, оставшись на уровне 13 млн баррелей в сутки.

Официальные данные не совпали с данными Американского института нефти (API). По данным API запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 млн баррелей.

Сегодня, 30 января, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $59,67 (-0,67%). Золото с йеной дорожают, юань ослабляется. По последним данным, многие страны прекращают авиасообщения с Китаем, включая США.

Сегодня можем будет увидеть новую волну продаж фьючерсов на нефть с целью $57,70. Пока Китаю не удастся локализовать эпидемию, о восстановлении нефти можно забыть.

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