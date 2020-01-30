Рим, , 08:12 — REGNUM По итогам 2019 года на авторынке в Италии было реализовано около 1,9 млн новых легковых машин, что лишь на 0,3% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

Больше всего в Италии было реализовано новых легковых автомобилей бренда Fiat. За год было продано 285 888 единиц этой техники, что на 11,6% меньше уровня предшествующего года.

На втором месте по продажам легковушек занимает немецкая марка Volkswagen. Здесь продажи увеличились до 176 813 единиц (+8,6%). Тройку лидеров замыкают легковушки американской компании Ford с уровнем продаж 122 527 реализованных машин, что на 5,5% меньше, чем в 2018 году.

Четвёртое и пятое места в этом рейтинге занимают соответственно Renault (113 924 ед.) и Peugeot (110 034 ед.).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в 2019 году российский авторынок занял пятое место в европейском первенстве по количеству проданных легковых автомобилей. За прошедший год в РФ было куплено более 1,63 млн экземпляров новых легковушек (без учета малотоннажных грузовых автомобилей).

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