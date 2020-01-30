Москва, , 08:05 — REGNUM Торги на Мосбирже 29 января открылись ростом по иностранным валютам. Давление на рубль исходило от нефтяного рынка, вспышки нового коронавируса в Китае, а также завершения пика налоговых выплат января. Его ослабление было сдержано аукционами Минфина РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Минфин 29 января разместил два выпуска ОФЗ. Всего было продано ОФЗ на общую сумму 62,7 млрд руб. при спросе на 243,9 млрд рублей. Индекс государственных российских облигаций вырос на 0,12%, до 151,47.

Завершились торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,40%, до 62,54 руб., евро/рубль — на 0,36%, до 68,87 руб., фунт/рубль — на 0,3%, до 81,37 руб.

Сегодня, 30 января, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,67%. Золото с йеной дорожают, юань ослабляется. По последним данным, число инфицированных достигло 7783 (+28,4%), смертей — 170 (+28%). Ситуация лучше не становится. Многие страны прекращают авиасообщения с Китаем, включая США.

Учитывая внешний фон, динамику защитных активов и нефти, сегодня стоит ожидать новую волну ослабления рубля. Пара доллар/рубль может вернуться к уровню 63 руб.

Устойчивый спрос инвесторов на российские государственные облигации будет сдерживать рубль от падения. При любых позитивных новостях из Китая, рубль тут же укрепиться к основным валютам.

Читайте также: Рубль находится в поисках нового равновесия