Сакраменто, США, , 08:08 — REGNUM На $2,3 млрд увеличил в течение часа свое состояние американский бизнесмен и инженер Илон Маск за счет увеличения рыночной капитализации компании Tesla. Это 30 января следует из материалов агентства деловых новостей Bloomberg.

По данным Нью-Йоркской фондовой биржи, стоимость акций Tesla к закрытию торгов составляла $580,99, то есть на $14,09 (2,49%) больше чем вначале торгов.

После этого акции компании выросли ещё на 12% до стоимости $649. В результате состояние Маска выросло до $, 36 млрд, из которых $14,6 млрд — это его доля в компании Space X.

Отметим, ранее состояние Илона Маска оценивалось журналом Forbes в $32 млрд, с которыми он находился на 28-м месте рейтинга самых богатых людей мира. Данная ситуация позволила ему подняться на 23-е место.