Минск, , 08:07 — REGNUM Нефтеперерабатывающая отрасль Белоруссии окажется нерентабельной и перестанет существовать если Минск перейдет на поставки нефти через прибалтийские страны, отказавшись от российского сырья. Об этом заявил руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов в интервью Sputnik Латвия.

По словам Солозобова, нефтепроводы Латвии и Литвы имеют низкую пропускную способность, а продолжительность доставки сырья через эти страны оставляет желать лучшего. Из-за этого необходимая загрузка нефти для НПЗ Белоруссии не сможет быть обеспечена и их невозможно будет содержать.

Эксперт также добавил, что прибалтийские страны используют непростое положение Минска и думают только о работе собственных портов.

Напомним, 26 января Белоруссия через литовский порт в Клайпеде получила первую партию норвежской нефти объемом около 3,5 тысячи тонн для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».

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