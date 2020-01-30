Петропавловск-Камчатский, , 08:02 — REGNUM Более 600 граждан, много лет ожидающих новое жилье, в 2020 году смогут отпраздновать новоселье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Дома в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске планируется сдать в 2020 году. Более 600 квартир будут переданы гражданам в рамках переселения из аварийного и сейсмодефицитного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке возникли проблемы с реализацией программы льготной дальневосточной ипотеки под 2% годовых. На полуострове строится очень мало жилья. Минвостокразвития РФ пообещало региону помощь.