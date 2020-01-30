Самара, , 07:52 — REGNUM Самарский арбитраж отказал областному управлению Росимущества в признании незаконным ненормативного акта Росрtестра по Самарской области, который не зарегистрировал за Российской Федерацией права на три земельных участка международного аэропорта «Курумоч» общей площадью чуть более 5,8 га. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истец требовал не только признать отказ в регистрации «права собственности Российской Федерации» незаконным, но и восстановить нарушенные права, обязав Управление Росреестра по Самарской области зарегистрировать их.

«Заинтересованное лицо заявленные требования не признает, ссылаясь на законность вынесенного ненормативного акта», — отмечалось в материалах суда.

Напомним, иск был подан в октябре 2019 года. Само ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» в споре выступало третьим лицом. «Яблоком раздора» стали участки в посёлке Берёза Красноглинского района общей площадью 58 099 кв.м. Они предназначены под административные и производственные здания.

Росимущество и Росреестр перенесли спор за земли аэропорта Самары в суд