Петропавловск-Камчатский, , 07:49 — REGNUM Иркутск и Петропавловск-Камчатский весной 2020 года свяжет прямой рейс. Об открытии маршрута сообщила российская авиакомпания S7, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

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Авиасообщение будет осуществляться до 31 мая один раз в неделю и с 4 июля два раза в неделю на самолетах Airbus A320 neo, рассчитанных на 164 пассажира. Прямой перелет займет 5 часов 25 минут.

Авиакомпания уже открыла продажу билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый комплекс аэропорта Камчатки за 7 млрд рублей построят за 4 года.