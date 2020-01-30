Новосибирск, , 07:30 — REGNUM Потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Новосибирске остаются практически без изменения четвёртую неделю подряд, сообщает Новосибирскстат.

Потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Новосибирске Новосибирскстат

«На наблюдаемых городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,75до 45,40 руб. за 1 литр, марки АИ-98 — от 48,50 до 52,05 руб. за 1 литр, дизельное топливо — от 49,15 до 53,05 руб. за 1 литр»,— уточняет региональный орган статистики.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области индекс промышленного производства в 2019 году составил 102,4% (по сравнению с 2018 годом).

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