Ростов-на-Дону, 30 января 2020, 07:28 — REGNUM Арбитражный суд Ростовской области 11 февраля 2020 года начнёт рассмотрение иска на сумму свыше 672 млн рублей, ответчиком по которому выступает калининградское ООО «Авиакомпания «Скол». Истец — компания, входящая в холдинг «Вертолёты России», — Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Авиакомпания-ответчик, по данным с её официального сайта, предоставляет вертолётные услуги. Среди её партнёров «Сургутнефтегаз», подразделения «Газпрома» и «Транснефти», а также правительство Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечается, что компания принимала участие в тушении пожаров летом 2007 года в Греции.
ООО учреждено в июле 2000 года, владелец и директор — Сергей Шилов, также имеющий бизнес-активы в ХМАО, Красноярском крае.
Компания-истец является производителем вертолётов.