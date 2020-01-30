Ростов-на-Дону, , 07:28 — REGNUM Арбитражный суд Ростовской области 11 февраля 2020 года начнёт рассмотрение иска на сумму свыше 672 млн рублей, ответчиком по которому выступает калининградское ООО «Авиакомпания «Скол». Истец — компания, входящая в холдинг «Вертолёты России», — Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ростовский вертолётный производственный комплекс публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Скол» о взыскании 642 240 000 руб. задолженности по договору №ПВ-26/17−007СКОЛ от 26.06.2017, 29 799 936 руб. пени за период с 08.06.2019 по 20.01.2020, пени за период с 21.01.2020 по день фактической оплаты задолженности», — отмечается в материалах суда.

Авиакомпания-ответчик, по данным с её официального сайта, предоставляет вертолётные услуги. Среди её партнёров «Сургутнефтегаз», подразделения «Газпрома» и «Транснефти», а также правительство Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечается, что компания принимала участие в тушении пожаров летом 2007 года в Греции.

ООО учреждено в июле 2000 года, владелец и директор — Сергей Шилов, также имеющий бизнес-активы в ХМАО, Красноярском крае.

Компания-истец является производителем вертолётов.