Новосибирск, , 07:17 — REGNUM В Новосибирской области в 2019 году индекс промышленного производства составил 102,4% (по сравнению с 2018 годом), сообщает Новосибирскстат.

Индекс промышленного производства по Российской Федерации и регионам Сибирского федерального округа в 2019 году Новосибирскстат

«В добыче полезных ископаемых — 106,4%, в обрабатывающих производствах — 102,2%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 101,6%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 97,1%», — уточняет региональный орган статистики.

По сибирским регионам индекс промышленного производства тем временем варьировал от 108,8% в Хакасии до 89,3%, в Республике Алтай и в целом по округу — в размере 101,4%.