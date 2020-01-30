Курган, , 07:13 — REGNUM В Кургане водителей-аутсорсеров на станции скорой помощи нет. Об этом сообщает Zauralonline.ru.

В связи с протестом водителей скорой помощи в Екатеринбурге, курганцы встревожились, что могут остаться без «неотложки». Напомним, в столице Зауралья произошёл переход водителей в пермскую аутсорсинговую компанию. Их принуждали к оформлению ИП или статуса «самозанятых». Водители стали грозить забастовкой в ночь с 31 января гна 1 февраля.

«Необходимости в услугах аутсорсеров у нас нет. Наш автопарк укомплектован. В неотложных случаях «скорая» приезжает менее, чем за 20 минут. А если особой срочности нет, то в течение 40 минут», — заявил изданию исполняющий обязанности руководителя Курганской больницы скорой медицинской помощи Василий Якимлюк

И напомнил, что в начале 2020 года автопарк «скорых» Курганской области пополнили 17 новых, укомплектованных современным оборудованием, машин.

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