Екатеринбург, , 06:54 — REGNUM В Екатеринбурге начали строить крупный транспортно-пересадочный узел. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Свердловской области.

Глава региона Евгений Куйвашев принял участие в торжественной церемонии. Помимо первых кубометров бетона в основание комплекса поместили и муляжи золотых слитков.

Как сообщало ИА REGNUM, узел будет находиться недалеко от нынешнего Южного автовокзала, в районе улиц Академика Шварца, Белинского, Крестинского и Объездной дороги. В него войдут автовокзал и торговый центр «Золотой». Здесь также будут остановки городской электрички. Комплекс также соединят с южными автомагистралями тюменского, челябинского и курганского направлений, а также со станцией метро «Ботаническая».

В планах открыть две перехватывающие наземные многоуровневые парковки в целом на 5,6 тыс. машин. Общая площадь комплекса достигнет 308 тыс. кв. метров.