Москва, , 06:49 — REGNUM Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Увеличение затронет выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей умерших инвалидов войны, а также выплаты инвалидам и пострадавшим от воздействия радиации при катастрофе на Чернобыльской АЭС и техногенных аварий.

Также будет поднята стоимость набора социальных услуг, являющегося частью ежемесячной денежной выплаты. Стоимость набора составит 1155,06 рубля в месяц. Он касается обеспечения лекарственными препаратами и получения санаторного лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января президент России Владимир Путин заявил, что всем участникам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям будет выплачено по 75 тыс. рублей, а труженикам тыла — по 50 тыс. рублей.

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