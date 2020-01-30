Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Соединённые Штаты не намерены идти на экономические уступки и отменять торговые пошлины на товары из Китая в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, заявил 29 января глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телеканала CNBC.

«Пошлины введены из-за того, что Китай занимается масштабным и нечестным субсидированием», — объяснил он.

По словам помощника президента США Дональда Трампа, отмена пошлин не планируется даже в том случае, если последствия распространения коронавируса негативно скажутся на экономике КНР.

Наварро также выразил убеждение, что вопрос об отмене пошлин на импорт китайских товаров в США из-за вспышки пневмонии исходят «прямо с Уолл-стрит».

Ранее ситуацию с эпидемией нового коронавируса в Китае разъяснила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По данным ведомства, из 7711 случаев заражения в Китае, 1370 — критические. Еще 12 167 человек находятся под подозрением на заражение вирусом. Всего 124 человека были выписаны из клиник по факту выздоровления.

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