Вашингтон, , 05:57 — REGNUM К 2050 году цена за баррель нефти марки Brent может достигнуть $183, если добывающая отрасль столкнется с высокими издержками извлечения и низкой доступности сырья. Такой прогноз приводится в ежегодном отчете Управления по энергетической информации министерства энергетики США.

В случае отсутствия значительных изменений в энергетическом законодательстве в будущем, цена за баррель Brent может составить $105, а случае низких издержек добычи и высокой доступности ресурсов она может составить $46.

В документе также отмечается, что к 2050 году доля сланцевой нефти в масштабах всей нефтедобычи США достигнет 73%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января министерство энергетики США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году до 13,3 млн, а в 2021 году — до 13,7 млн баррелей в сутки.

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