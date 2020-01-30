Москва, , 05:51 — REGNUM Помощник Президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин провёл заседание рабочей группы в рамках подготовки совместного расширенного заседания президиума Государственного совета и Совета при Президенте по науке и образованию по вопросу повышения роли субъектов Российской Федерации в подготовке кадров для экономики и социальной сферы.

В заседании приняли участие руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению «Образование и наука» губернатор Новосибирской области Андрей Травников, руководитель подгруппы «Образование» рабочей группы губернатор Кировской области Игорь Васильев, заместитель Министра просвещения Виктор Басюк, советник Президента Александра Левицкая, Председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, член Совета Федерации Олег Ткач, заместители руководителей субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы образования и науки, руководители образовательных и научных организаций.

В ходе поездки участники совещания посетили среднюю общеобразовательную школу № 26 города Кирова, работающую в режиме «Школы полного дня», учебно-производственные мастерские и лаборатории Вятского электромашиностроительного техникума, реализующего образовательные программы машиностроительного профиля, Центр дистанционного образования детей, в котором проходят индивидуальное обучение дети с ограниченными возможностями здоровья и осуществляется дистанционное обучение сельских школьников, встретились с педагогами и учащимися этих организаций.

На рабочей группе обсуждались вопросы формирования в регионах оптимальных моделей управления ресурсами системы образования. Игорь Левитин отметил инновационность организации образовательного процесса в регионе, акцентировал внимание на задачах, поставленных Президентом в ежегодном Послании Федеральному Собранию в части образования и науки.

Игорь Васильев ознакомил участников заседания с особенностями организации общего и среднего профессионального образования в Кировской области, подготовки профессиональных кадров для промышленности региона, в том числе оборонной.

Виктор Басюк проинформировал о позиции Минпросвещения России по вопросу эффективного управления системой образования в регионах. Вопросы управления ресурсами в сфере среднего профессионального и общего образования и взаимодействие с работодателями были затронуты в выступлении Юлии Ханьжиной, заместителя директора направления «Молодые профессионалы» АСИ.

Участники рабочей группы также обсудили проблемы развития сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ, использования современных информационных технологий, в том числе для повышения качества образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и учеников сельских (малокомплектных) школ.

Андрей Травников доложил о ходе подготовки материалов к совместному расширенному заседанию президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, кратко изложил основные тезисы подготовленного редакционной группой под руководством Игоря Васильева доклада «О повышении роли субъектов Российской Федерации в подготовке кадров для экономики и социальной сферы». Принято решение доработать предложения рабочей группы для их дальнейшего обсуждения на семинаре-совещании.