Москва, , 04:57 — REGNUM Средний чек при покупке медицинских масок в аптеках вырос на прошлой неделе на 30% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Так, с 20 по 26 января средняя цена за пачку медицинских масок достигла 59 рублей. Также, по данным оператора, выросли и объемы продаж масок — на 31%.

Эксперты связывают выявленную динамику с тревожными сообщениями об эпидемии коронавируса в Китае. Кроме того, это может быть следствием того, что покупатели стали отдавать предпочтение большим упаковкам для создания запасов защитных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, за одну неделю спрос на медицинские маски в России вырос в 13 раз, а жители Дальнего Востока и крупных городов РФ начали ощущать дефицит данных изделий.

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