Москва, , 04:07 — REGNUM Сервис перевода заработной платы по номеру мобильного телефона станет доступен в конце 2020 года — начале 2021 года. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в ходе выступления 29 января, которое транслировалось в Facebook.

Сервис будет создан на базе системе быстрых платежей. Для того, чтобы работник смог получать средства от организации, в которой он трудоустроен, необходимо будет указать номер его телефона в зарплатном реестре у работодателя.

Бакина добавила, что при создании нового сервиса будут учтены риски, касающиеся утери клиентом телефона или смены номера.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Центробанк запустил систему быстрых платежей для осуществления мгновенных переводов денежных средств по номеру телефона.

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