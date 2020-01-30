Киев, , 04:06 — REGNUM Более чем на 80% истощены запасы пяти ведущих газовых месторождений Украины. Об этом 29 января сообщает компания «Укргазободыча» на своей странице в Facebook.

По данным компании, запасы Западно-Крестищенского месторождения истощены на 90%, Шебелинского — на 89%, Ефремовского и Мелиховского — на 82%, а Яблоновского — на 79%.

«Укргазободыча» собирается приступить к поиску новых ресурсов, компенсирующих исчерпание указанных месторождений.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным госкомпании «Укртрансгаз», в 2019 году на Украине удалось добыть 20,658 млрд кубометров природного газа. Сама компания добыла 14,88 млрд кубометров газа.

Читайте ранее в этом сюжете: «Укргаздобыча» увеличит добычу газа до 16,5 млрд куб. м не ранее 2023 года