Чебоксары, , 03:16 — REGNUM Китайский инвестор агропромышленного парка, анонсированного в Чувашии, обратился с двумя многомиллионными исками к подрядчику из башкирского Сибая. Иски поступили в арбитраж Чувашии, но пока не приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оба иска ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» к ООО «Жил-Строй» поданы в суд 27 января 2020 года. Сумма претензий по первому — 34 318 376,06 рубля, а по второму — 20 307 690,79 рубля. По данным ЕГРЮЛ, компания «Жил-Строй» учреждена в Башкирии в июле 2013 года, директор и владелец — Нур Тажитдинов. Компания с уставным капиталом 10 тыс. рублей выступала исполнителем 11 госконтрактов на сумму более 178,47 млн рублей.

Истец — это компания-инвестор, учреждённая АО «Чычуань Рэйлвэй Инвестментс — современное развитие сельского хозяйства» из Китая в феврале 2018 года для реализации проекта строительства агропромышленного парка на территории Чувашии. В проект планируется вложить 10 млрд рублей, под него уже приобретены участки в Порецком районе общей площадью свыше 4870 га. Их через аукционы передали в аренду на 25 лет.

Общество, выступившее истцом, имеет уставный капитал 800 млн рублей, его директор — Чжэн Хунтао (регион получения ИНН — Москва).

Экспансия «трёх китайцев» в Чувашию