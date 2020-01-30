Томск, , 03:12 — REGNUM Жители Томской области стали покупать больше компьютеров и другой техники, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Приводятся данные, что в 2019 году товарооборот на потребительском рынке в регионе вырос на 3,1%. На 3,5% увеличилась продажи продуктов питания, на 2,9% — непродовольственных товаров.

52% в структуре оборота розничной приходится на непродовольственные товары. По словам замгубернатора области по экономике Андрея Антонова, это свидетельствует «об увеличении потребительской активности, основанной на стабилизации доходов».

Уточняется, что больше всего за год выросли продажи компьютеров — на 32,8%. Продажи мобильных телефонов за указанный период увеличились на 25,9%, аудио‑ и видеоаппаратуры — на 20,3%, бытовых электротоваров — на 9,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы жителей России в конце января резко пошли вверх.